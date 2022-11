È arrivato il Black Friday, ovvero il “venerdì nero” tanto atteso dagli appassionati di shopping e da chi, più semplicemente, è alla ricerca dell’affare prima dei grandi acquisti in vista delle feste in arrivo. Ad aspettare i clienti, come ogni anno, grandi sconti e occasioni allettanti che tentano il portafoglio. Ma quando è nato questo appuntamento con il risparmio? Qual è la sua storia?

Le origini di questa ricorrenza affondano le loro radici negli Stati Uniti. Si svolge il venerdì successivo al Thanksgiving Day ed è stato ideato nel 1924 dai grandi magazzini della catena Macy's per inaugurare le compere natalizie. All’interno del centro commerciale erano stati proposti sconti vertiginosi che hanno richiamato migliaia di persone. L’esempio di Macy’s è stato poi emulato da tanti altri negozi ma prima di diventare virale sono passati molti anni. Il vero boom è avvenuto negli anni 80, quando la giornata ha conquistato il titolo di “evento nazionale americano” e grazie a Internet oggi si è diffuso in tutto il mondo, anche in Sardegna.

Sulle origini del nome sono state formulate diverse ipotesi. Alcuni pensano che il termine sia nato a Philadelphia nel 1961, quando le vie dello shopping erano state prese d’assalto. Il nero sarebbe legato al traffico e ai disagi creati dalla folla in coda fuori dai negozi e dai grandi magazzini, che per l’occasione avevano proposto sconti sino all’80%. Altri invece attribuiscono l’origine del nome al venerdì nero delle aziende, in cui i dipendenti si davano per malati e non si presentavano sul posto di lavoro per poter approfittare dei prezzi stracciati.

Secondo un’altra ipotesi, la più accreditata, il colore nero sarebbe da collegare ai registratori di cassa e ai libri contabili dei negozi, che in quel giorno dell'anno cominciavano a registrare costantemente il segno + con l’inchiostro scuro e a "colorarsi" di nero, mentre negli altri giorni comparivano anche le varie perdite segnate con l’inchiostro rosso.

C’è poi un’altra versione, considerata però una leggenda metropolitana, nata con un meme sul web, che indica le origini del nome nel giorno dell’anno in cui gli schiavi venivano svenduti e i ricchi possidenti, passato il Ringraziamento, si preparavano all'inverno con la ricerca di nuova forza lavoro per le piantagioni, approfittando di un prezzo scontato da parte dei negrieri.

