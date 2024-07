Valorizzare la musica indipendente d'autore e il talento artistico emergente: a Berchidda, il 3 agosto a partire dalle 20, va in scena Sàmbene Summer Fest, prima edizione dell'evento promosso dal centro di produzione omonimo, nato cinque mesi fa dall'estro di Nanni Gaias, già direttore artistico del Festival internazionale Time in Jazz e uno dei vincitori del premio Mario Cervo 2024, polistrumentista e già batterista del bluesman italiano Francesco Piu e del trombettista e compositore Roy Paci.

Patrocinato del Comune del paese gallurese, il festival porta nel cuore di Berchidda la musica degli allievi di batteria di Nanni Gaias, il dj set della band emergente locale Andreed e il live set per la presentazione dell'EP Chemical Groove, l’ultimo progetto di Gaias. Prodotto in un camper itinerante, Chemical groove è un remix del disco Quattro, con cinque brani riarrangiati, album riconosciuto dal Premio dell'Archivio Mario Cervo di Olbia come il migliore in Sardegna nel 2024.

«Organizzare questa manifestazione a soli cinque mesi dall'apertura di Sàmbene production è un onore: il nostro hub creativo, pensato anche come punto di aggregazione per giovani e per addetti ai lavori, sta già dando i suoi frutti e spero che questo sia solo l'inizio di nuovi progetti a supporto della musica che non è solo arte ma potente strumento di coesione comunitaria», ha detto Nanni Gaias, in arte Nanni Groove. «La promozione della musica passa attraverso la valorizzazione dei giovani, per questo e per lo straordinario talento del giovanissimo musicista berchiddese Nanni Gaias sosteniamo la manifestazione perché ha il valore di creare opportunità di crescita delle risorse locali», ha commentato il sindaco di Berchidda, Andrea Nieddu.

