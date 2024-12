L’Istituto Camillo Bellieni presenta martedì al Vecchio Mulino di via Frigaglia a Sassari (ore 10) “Political figures for the Europe of the future”, un progetto di ricerca che ha coinvolto la Coppieters Foundation di Bruxelles nell’analisi di otto personaggi del Novecento che hanno caratterizzato la dimensione del federalismo europeo delle comunità.

Il lavoro evidenzia alcune tra le più rappresentative figure politiche del XX secolo, accomunate dal sogno di un’Europa unita e articolata nelle diverse nazionalità e comunità prive di Stato. A suggellare la conclusione del percorso è la pubblicazione di un’opera divulgativa con traduzioni in inglese e in sardo, che approfondisce il pensiero e la vita di tre intellettuali sardi Camillo Bellieni, Antonio Simon Mossa, Marianna Bussalai (Sardegna), più Emile Chanoux (Val d’Aosta), Denis de Rougemont (europeista svizzero), Edmond Simeoni (Corsica), Maurits Coppieters (Fiandre) e Castelao (Galizia).

La Coppieters è una fondazione politica riconosciuta dal Parlamento Europeo fin dal 2007, che sviluppa nuove idee e produce conoscenze sulla gestione della diversità culturale e linguistica, sui diritti collettivi e delle minoranze, sulla governance multilivello, sulla decentralizzazione, la riforma statale e costituzionale, i processi di statualità, l'autodeterminazione, la migrazione, li studi sulla pace e sulla protezione dei diritti umani in Europa.

All’incontro interverranno Antonello Nasone, Daniela Masia Urgu e Immacolata Salis.

