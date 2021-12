Decine di auto d’epoca si possono ammirare oggi, 8 dicembre, all’evento “Belle Epoque” che si svolge tra Cagliari ed Elmas, con l’organizzazione dell’associazione Cipro-Delta e il patrocinio della Regione Sardegna. L’iniziativa è dedicata alle auto storiche: tra i gioielli ci sono una Buick Riviera Super del 1956 come quelle dei film americani anni '50 e che ancora oggi girano per le strade di Cuba, una rarissima Lancia Montecarlo, esemplare purosangue della tradizione sportiva della casa automobilistica torinese, una Fiat Balilla del 1932, una Lancia Aprilia del 1938 e una splendida Alfa Romeo Giulietta Spider del 1959.

Il tour per le vie di Cagliari comincia al Mansio Residence & Hotel di Elmas dove le vetture saranno poi esposte per essere ammirate dai visitatori e una giuria di esperti premierà quelle che si distingueranno per originalità, sportività e bellezza.

