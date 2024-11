Via alla decima edizione dell’Expo del Turismo Culturale, che dal 30 novembre al 2 dicembre trasforma Barumini nel cuore pulsante del turismo archeologico e culturale dell’Isola.

L’evento, organizzato dalla Fondazione Barumini Sistema Cultura e dal Comune di Barumini promette un programma ricco di incontri, mostre, laboratori, degustazioni e workshop.

Il Centro Giovanni Lilliu, a due passi da Su Nuraxi, patrimonio mondiale dell’umanità Unesco, sarà la cornice principale dell’Expo.

LE DIRETTE – Fra le iniziative, sabato 30 novembre, con diretta streaming anche su UnioneSarda.it, è in programma il convegno internazionale dal titolo “La gestione del patrimonio mondiale e le relazioni culturali internazionali”, con un dibattito che coinvolgerà esperti e rappresentanti di siti Unesco come Su Nuraxi, il sito talaiotico di Minorca e il Mausoleo di Qin Shi Huang in Cina.

In diretta streaming su UnioneSarda.it anche la conferenza “Archeologia del presente e futuro dell’archeologia”, in programma domenica 1 dicembre dalle 9:30 alle 10:30. A seguire, dalle 10:45 alle 12:45, la conferenza “Esemplarità della Marmilla tra natura e cultura”, coordinata dalla professoressa Maria Antonietta Mongiu.

Appuntamento anche lunedì con la diretta streaming su UnioneSarda.it, dalle 10:30, della presentazione del Corso di Laurea in Restauro dei Beni Culturali – Polo Museale Casa Zapata.

