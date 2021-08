Banksy colpisce ancora. Sarebbe infatti attribuita al misterioso artista la firma di alcune opere comparse negli ultimi giorni lungo la costa orientale dell'Inghilterra.

Secondo il sito della Bbc, ci potrebbe essere proprio Banksy dietro il modello di un cottage trovato dai gestori del Merrivale Model Village di Great Yarmouth, parco in miniatura del Norfolk. Sul piccolo edificio campeggia la scritta "go big or go home" (fai le cose in grande o lascia perdere), affiancata dall'icona ricorrente (nelle creazioni di Banksy) del piccolo roditore.

Quello del parco in miniatura non sarebbe però l'unico “raid” artistico compiuto dal writer negli ultimi giorni nell'East Anglia. Graffiti sono apparsi sempre a Great Yarmouth nel Norfolk, nella vicina Gorleston, e a Lowestoft nel Suffolk.

Fra le raffigurazioni un bambino che scava vicino a un marciapiede, persone che ballano su una pensilina dell'autobus e la tipica "claw crane", la gru che afferra pupazzi e altri premi nelle macchinette delle sale giochi. A detta degli esperti, si tratterebbe proprio di opere del grande Banksy, che forse ha scelto proprio l’East Anglia per le sue vacanze al mare.

