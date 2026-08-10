Romana ha fatto da anteprima, Sennariolo fa da apertura stasera e da domani via al tour delle città sarde che vedrà il 36° Figulinas Festival approdare anche a Lanusei (11 agosto), Alà dei Sardi (12), Sorgono (15) Castelsardo (16) e Tula (18), oltre al clou della due giorni di Florinas il 13 e 14 agosto. I cinque gruppi stranieri erano rappresentati da una delegazione questa mattina in Camera di Commercio per la presentazione della rassegna internazionale di folklore organizzata dall'associazione Figulinas e dal Comune di Florinas, e inserita nel network Salude & Trigu.

Già dal colpo d'occhio si può intuire quale sarà l'esplosione di colori e danze e suoni provenienti dal Sudamerica grazie ai gruppi di Brasile, Bolivia e Messico, dall'Oceania, coi maori di Aotearoa, e dalla Cina con Taipei, capitale di Taiwan. Naturalmente il confronto a suon di musiche e balli sarà anche coi gruppi sardi: oltre ai padroni di casa di Florinas partecipano Atzara, Ozieri e Oniferi.

Un tour all'insegna dello scambio di culture e soprattutto dell'amicizia, che è poi anche il titolo della Festa in programma a Florinas venerdì con lo spettacolo "Incantos".

Alla presentazione sono intervenuti i sindaci di Florinas e Castelsardo Enrico Lobino e Maria Lucia Tirotto, oltre ad Alessandro Chessa in rappresentanza dell'associaizone Figulinas e di Danilo Spano per il programma Salude & Trigu.

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