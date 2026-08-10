L'associazione Su Palatu Fotografia in collaborazione con Vigne Surrau promuove l’esposizione al pubblico di una cartella di fotografie provenienti dall’archivio di Salvatore Ligios ricomposte nel profetico Paesaggi e visioni.

Nella galleria si potranno ammirare una doppia serie di stampe: 30 fotografie in bianconero di paesaggi della Sardegna realizzati alla fine degli anni Novanta in dialogo con 22 preziose piccole stampe a colori ottenute con un iPhone 4.

Scrive il curatore Ivo Serafino Fenu nel testo di presentazione: «Quella di Salvatore Ligios è, insieme, una visione epica, etica ed estetica del paesaggio. Non un paesaggio inteso come dato naturale o semplice veduta, ma come costruzione culturale, esperienza estetica e responsabilità etica. La “visione”, allora, non coincide con la percezione retinica ma diventa scelta e presa di posizione, superando lo stucchevole e banalizzante luogo comune di una Sardegna immutabile, amena e pittoresca. La mostra per la Galleria Surrau di Arzachena si dipana attraverso due sezioni distinte per medium, formato e approccio, ma convergenti in meditazione sul territorio sardo nel suo divenire storico e nella sua dimensione più intimistica».

Nel corso dell’esposizione, visitabile sino al 6 settembre, verrà presentato al pubblico, in una data da definire, il raffinato catalogo edito dalla Soter editrice. Nei limiti della disponibilità, la pubblicazione, stampata in sole 100 copie numerate e firmate dall’autore, può essere richiesta inviando mail all’associazione Su Palatu Fotografia. La mostra potrà essere visitata tutti i giorni dalle 10 del mattino alle 21 della sera.

Salvatore Ligios, nato nel 1949 a Villanova Monteleone, con due amici ha fondato la Soter editrice (cavalli, fotografia, poesia, arte). Dal 2000 al 2008 ha diretto Su Palatu, centro culturale dedicato alla fotografia. Ha esposto in Italia e in Europa, documentando le mostre con cataloghi di accompagnamento. Con Sonia Borsato è stato curatore del festival internazionale “Menotrentuno. Giovane fotografia europea in Sardegna”, 2006-2016. Dal 2008 al 2015 ha insegnato Fotografia all’Accademia di Belle Arti “Mario Sironi” di Sassari. Dal 2011 è presidente dell’Associazione culturale Su Palatu Fotografia.

Ivo Serafino Fenu è storico e critico d’arte. Nasce a San Vero Milis e nel 1987 si laurea in Lettere a indirizzo artistico contemporaneo presso la Facoltà di Lettere e Filosofia di Cagliari sotto la guida di Salvatore Naitza. Nel 1992 si specializza in Storia dell’arte medioevale e moderna presso la Scuola di Specializzazione dell’Università “La Sapienza” di Roma con Corrado Maltese. Ha insegnato Storia dell’Arte presso il Liceo Artistico “Carlo Contini” e il Liceo Classico “De Castro” di Oristano.

© Riproduzione riservata