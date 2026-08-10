L’Olbia Arena è pronta, gli artisti che si esibiranno da giovedì a sabato anche, e pure Settimo Nizzi non vede l’ora che il Red Valley, in programma dal 13 al 15 agosto alla Olbia Arena, abbia inizio.

«Ho visto che ci sono nomi interessanti, tra il pubblico in alcune serate ci sarò anch’io», ha svelato il sindaco di Olbia oggi, in occasione della presentazione ufficiale dell’undicesima edizione del festival prodotto e organizzato da Magma Events. Con lui nella sala giunta del palazzo comunale l’assessore al Turismo e ai grandi eventi Marco Balata e Luca Usai, CEO ed Event Manager di Magma Events

«Portare artisti in Sardegna è difficile, per fortuna, però, Olbia si presta a essere la migliore arena standing per vicinanza al centro, sicurezza e parcheggio in prossimità dell’area dei concerti», ha sottolineato, tra le altre cose, Usai, ringraziato da Balata: «Non è stato facile organizzare tanti appuntamenti, per Olbia è un’estate senza precedenti».

Intanto, il Red Valley 2026 ambisce a confermare i numeri delle precedenti quattro edizioni, tutte olbiesi, che hanno permesso al festival di staccare complessivamente 350mila biglietti. Nel cast quest’anno artisti del calibro di Achille Lauro, Bresh, Ditonellapiaga, Sfera Ebbasta, Annalisa, Ernia e Sayf, solo per citarne alcuni. New entry e graditi ritorni che contribuiranno a fare del festival un appuntamento imperdibile dell’estate sarda.

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