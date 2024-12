Raccontare l’autismo senza parlarne direttamente, usando la letteratura, il teatro e la musica per descrivere differenze e molteplicità. È questa la sfida di Aut Out Aut, il festival letterario giunto alla sua seconda edizione, che, dal 10 al 15 dicembre, si svolgerà tra Cagliari, Iglesias, Monserrato e Villaspeciosa. Organizzato dall’associazione Diversamente Odv, che da anni lavora per migliorare la qualità della vita delle persone autistiche e delle loro famiglie, il festival è un progetto unico nel suo genere, concepito per accogliere ogni differenza.

Diretto dall’artista Alessandro Muroni, Aut Out Aut metta al centro l’autismo, ma non viene trattato in modo diretto. Attraverso incontri con autori e autrici di rilievo come Paolo Di Paolo, Bianca Pitzorno, Aldo Nove e Silvia Bre, la rassegna esplora il concetto di diversità. Non mancheranno laboratori teatrali, letture nelle scuole, concerti nelle residenze per anziani e performance artistiche pensate per coinvolgere un pubblico ampio e trasversale. Tra le novità di questa edizione ci sono le colazioni letterarie con autori e autrici ospiti, un modo intimo e originale per vivere la letteratura.

Il nome del festival richiama il concetto espresso dal filosofo Kierkegaard, secondo cui l’essere umano si trova a scegliere tra due opposti: l’indifferenza morale o il dovere etico. Per Muroni, la letteratura e le arti devono tornare a sostenere il sociale: «Il “fuori” che separa i due estremi del concetto è lo spazio dove abitano le differenze, dove ogni persona ha diritto di essere riconosciuta con le sue particolarità», spiega il direttore artistico.

Questa edizione è dedicata a Franz Kafka, lo scrittore che ha esplorato come pochi altri l’unicità dell’essere umano. Nei racconti e nelle performance curati dal regista Senio Dattena, i personaggi kafkiani prenderanno vita, sottolineando l’importanza di riconoscere le diversità come risorsa.

