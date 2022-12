Una mostra fotografica su una Sardegna ormai scomparsa, dal titolo “Quel che resta del tempo”, sarà inaugurata sabato prossimo 17 dicembre alle 19:00 nella chiesa di San Pietro. «Racconti di un’Isola scomparsa immortalata tra il 1899 al 1970 circa», spiega il curatore della mostra Mario Sotgiu.

«Alcune sono rare immagini tratte da collezioni private, altre sono state riprodotte dalle opere di grandi maestri della fotografia come Federico Patellani, Mario De Biasi e Leopoldo Alinari, altre ancora provengono dalla Digital Library della Regione Sardegna. Dei 24 scatti esposti, tre hanno Arzachena come protagonista, mentre gli altri ritraggono vari angoli della Sardegna tra cui Olbia e Luogosanto».

È importante ricordare le nostre radici, sottolinea la delegata allo Spettacolo, Nicoletta orecchioni. «Abbiamo inserito la mostra nel programma natalizio per offrire al pubblico anche uno spazio dedicato alla storia e all’evoluzione di Arzachena e della Sardegna. Accanto ai tanti spettacoli e momenti di intrattenimento studiati per le festività, completiamo il calendario con questo spazio di riflessione e approfondimento. Spero che venga visitata e apprezzata soprattutto dai giovani. Per loro è l’occasione di scoprire un’Isola totalmente sconosciuta, così lontana dalla vita di oggigiorno».

La mostra sarà visitabile gratuitamente tutti i giorni, mattina e sera, fino al prossimo 31 gennaio.

