Viene preannunciato come un evento che unirà musica, cultura visiva ed enogastronomia, articolandosi in tre concerti: domani, sabato 30 novembre “Ensemble Trame Sonore”; il 6 dicembre “Omaggio a Puccini”, e il 28 dicembre “Chorus De Janas”. Il Museo Civico di Arzachena, dove si terranno i concerti, dispone «di una sezione mineralogica e di una sezione archeologica che offrono l’accesso alla fruizione di un patrimonio archeologico importantissimo, per il quale sono stati studiati e catalogati migliaia di reperti. La cultura intesa nelle sue diverse espressioni diviene investimento sul sapere futuro, senso di appartenenza e recupero di quei valori estetici che accrescono la conoscenza umana ed il piacere della contemplazione della bellezza», scrivono gli organizzatori.

I tre concerti sono a cura della Fondazione Bernardo De Muro, in collaborazione con gli Assessorati alla Cultura e alle Attività Produttive. Si parte questo sabato, 30 novembre, alle ore 19 con “Ensemble Trame Sonore”, formato da Francesca Viero all’oboe, Olesya Emelyanenko al violino, Salvatore Rea alla viola e Karen Hernandez al violoncello. La rassegna “Museo in ascolto” proseguirà venerdì 6 dicembre con lo spettacolo “Omaggio a Puccini” interpretato dal cantante lirico Giuseppe Talamo, dalla soprano Elena Schirru e accompagnati al pianoforte da Andrea Cossu.

L’ultimo appuntamento è previsto sabato 28 dicembre con l’esibizione “Chorus De Janas”, un gruppo di otto cantanti del Teatro Lirico di Cagliari, diretto dal Maestro Filippo Gianfrido, accompagnati al pianoforte da Francesca Pittau. Al termine di ciascun concerto seguirà un momento conviviale con degustazione di prodotti e vini del territorio.

