Bellezza, filantropia, sostenibilità ambientale: la prima tappa italiana di “Art for Climate” va in scena tra Porto Cervo e Poltu Quatu venerdì 26 luglio con un evento che vedrà alternarsi il dibattito sulla difesa dei mari, la grande opera e un’asta privata i cui proventi saranno in parte dedicati alle associazioni no profit che partecipano all’evento.

Il progetto internazionale è stato presentato a Dubai in occasione di COP28 e si svolge in contesto esclusivi, dal Festival del cinema di Cannes alla Climate Wek di New York.

In Sardegna, il focus puntato sulla tutela del mare: in particolare si parlerà del gran canyon di Caprera, della diffusione della microplastica dell’Oceano Atlantico e della protezione dell’ecosistema marino.

La kermesse si inaugura venerdì alle 21 nella Piazzetta di Porto Cervo. Il moderatore Giuliano Guida Bardi dialogherà con gli ambassador di “Art for Climate”: Jan Pachner di One Ocean Foundation, fondazione internazionale voluta dallo Yacht Club Costa Smeralda, che mira a promuovere una blue economy sostenibile, proteggere gli oceani e salvaguardare i capodogli; Maria Cristina Finucci, l’artista che è riuscita a far riconoscere stato federale l’arcipelago di 16 milioni di chilometri quadrati di plastica; “The Garbage Patch state”, che galleggia nei nostri oceani; Nicole Ralston e Chris Fisher di Ocearch che si occupa della tutela degli squali, tracciandone i movimenti attraverso trasmettitori satellitari.

Il giorno seguente, sabato 28, a Poltu Quatu, la charity dinner che sarà anche l’occasione per celebrare il centoventesimo anniversario della nascita di Salvador Dalì e i cento anni dalla nascita del surrealismo italiano e durante la quale saranno esposte e battute all’asta opere di grandi artisti: Mario Schifano, Piero Dorazio, Franco Angeli, Christo, Yakoi Kusama, Lucio Fontana, Manzù, Le Corbusier, Stik, Bansky, Andy Warhol, Orazio Gentileschi, Tiepolo, Joseph Marie Vien, Stefania Tejada, David Shrigley, Damien Hirst, Lena Cred, Loi Hollowell, Chi-Fada, Gerard Ritcher, Lavinia Fontana, Samuel Nnorom, Haring, Jean-Michel Basquiat, Condo e Arnaldo Pomodoro. Contestualmente l’esibizione del soprano Isidora Moles in un’aria tratta da La Traviata di Giuseppe Verdi.

Domenica 28 luglio, dalle 21 al Conference Center Porto Cervo, la serata conclusiva, protagonista il velista Andrea Mura, reduce dal terzo posto nella prestigiosa Global Solo Challenge, che presenterà il suo corto. La soprano Isidora Moles chiuderà l’evento con un concerto.

«Con il nostro progetto, puntiamo a sensibilizzare rispetto a quanto sia importante salvaguardare e valorizzare le bellezze di cui abbiamo la fortuna di godere», afferma Giuseppe Ghezzi, partner di Latitude 41, che promuove l’iniziativa, con la partecipazione di Bespoke Bureau, ArSuprema e Artscapy. «La Sardegna –aggiunge Bazzi - è un luogo che integra la bellezza della natura con il rispetto per l’ambiente; un luogo il cui mare rappresenta il valore tra i più preziosi, che va protetto. Per questo, per la nostra prima tappa italiana, abbiamo scelto questa Regione».

