Con la cerimonia dedicata alle premiazioni dei Gruppi teatrali, ad Arborea cala il sipario sulla prima rassegna dedicata al Teatro Etnico che ha visto la partecipazione di otto gruppi, alcuni provenienti anche dalla penisola, che dal 10 al 17 novembre scorso hanno calcato la scena nel Teatro dei Salesiani. Un evento promosso dalla Pro Loco che ha registrato la presenza di un folto pubblico e coinvolto un centinaio di attori in scena provenienti da gruppi e compagnie filodrammatiche che operano a Guspini, Lanusei, Norbello, Oristano e San Gavino. Si sono esibiti attori provenienti da anche da Castelfranco Veneto e Villorba.

Il presidente della Pro Loco Paolo Sanneris con il segretario Claudio Macchia, la sindaca Manuela Pintus e la giuria composta da Franco Cigagna, Rita Consolo e Franca Mugittu, alle compagnie teatrali presenti hanno attribuito i riconoscimenti di rito per aver preso parte ad una rassegna che apre nuove finestre di opportunità. L’obiettivo della manifestazione era quello di salvaguardare gli idiomi locali e contribuire al recupero dei valori e tradizioni insiti nelle espressioni culturali e anche dialettali di un popolo.

“Una rassegna - commenta il presidente della Pro Loco Paolo Sanneris - che non poteva non prendere corpo ad Arborea, terra e comunità multiculturale espressione di etnie diverse. Questo è un momento per riflettere su quanto sia importante mantenere vive le nostre tradizioni, ma anche per guardare al futuro con speranza e determinazione. Il nostro patrimonio culturale non è solo un legame con il passato, ma anche una fonte di ispirazione per il futuro. La Rassegna ha offerto al pubblico presente un cartellone ricco e variegato, composto da otto spettacoli che la giuria ha esaminato emettendo un giudizio dove si rileva la notevole attività sviluppata dai partecipanti. Il tutto all’insegna della qualità e del divertimento”.

