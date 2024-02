Unico a rappresentare la Sardegna, il borgo di Arbatax è stato inserito tra i 20 centri in gara per la conquista del titolo di “Il Borgo dei borghi 2024”, all’interno del programma di Rai3 “Kilimangiaro”. Il Comune di Tortolì lancia la volata con un’imponente operazione di marketing: «Stiamo cercando di fare rete perché l’unione fa la forza».

Rita Cocco, assessore alla Cultura, illustra il piano d’azione per coinvolgere tutta l’Isola. «Abbiamo inviato una mail di invito a tutte le strutture ricettive, con lo scopo di chiedere loro di invitare tutti i loro ospiti a votare per Arbatax. In più abbiamo notificato una mail a tutte le Pro loco della Sardegna, facendo appello allo spirito di gruppo, una mail a tutte le associazioni sportive, di volontariato e artistiche di Tortolì, a tutte le scuole superiori dell’Isola, invitando gli studenti maggiorenni e i professori a votare ogni giorno fino alla fine del contest».

Le votazioni si aprono oggi. C’è tempo fino al 17 del mese prossimo. Il 31 marzo il verdetto. Per sponsorizzare Arbatax il Comune sta creando anche delle grafiche in formato 9:16 da poter utilizzare nelle storie di Instagram, storie di Facebook e stati di WhatsApp. Ogni sera sui social del Comune, in modo tale da ricordare che il voto può essere inviato ogni 24 ore, verrà pubblicato un post che racconterà qualche aneddoto su Arbatax e ricorderà di votare.

«Invieremo a tutti gli sportivi principali della Sardegna e alle squadre - aggiunge Cocco - un invito privato a supportare questo contest a favore della Sardegna, invitando esplicitamente i loro follower a votare per Arbatax al Borgo dei borghi. Abbiamo intenzione di creare un sito di atterraggio che spieghi in maniera semplice come votare e la procedura precisa. Dove sia anche possibile scaricare il materiale video o grafico da diffondere nelle storie x esempio. Stiamo anche pensando di creare un sito ad hoc, molto semplice, che permetta, digitando semplicemente l'indirizzo del sito, di andare subito nella pagina di voto».

