Si concluderà domani, nella Giornata mondiale delle api il percorso Ape Amica 2024. Il progetto è stato promosso dall’associazione La Chioccia APS e patrocinato da Istituto Comprensivo Pertini Biasi, Comune di Sassari, Agenzia Forestas, Florgarden e Azienda Agricola di Sanna Fabrizio.

Con una serie di incontri ha coinvolto gli alunni della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo Pertini Biasi e gli ospiti della residenza per anziani Casa Serena. Le attività di scambio intergenerazionale hanno consentito di affrontare temi importanti di divulgazione scientifica, sensibilizzazione alla tutela delle api, educazione ambientale e promozione sociale.

Il percorso è stato attuato dalla dott.ssa Sandra Zuddas, medico veterinario esperto in I.A.A. e in zooantropologia didattica: “Abbiamo scelto un progetto sulle api per sensibilizzare alla tutela di un insetto che corre un grande pericolo e per la grande importanza che questo ricopre. È il termometro dell’ambiente, garante della biodiversità, impollinatore per eccellenza dal quale dipende la gran parte del nostro approvvigionamento alimentare. Fornisce, inoltre, un grande esempio: con la sua perfetta organizzazione sociale è simbolo di cooperazione, rispetto dei ruoli, del prossimo, riconoscimento dell’importanza della comunità. Tutti questi aspetti hanno dato molti spunti di riflessione e la possibilità di elaborare un percorso completo a 360° di sensibilizzazione, educazione ambientale e promozione sociale”.

Tra le attività svolte, quelle nell'apiario dell’Azienda Agricola di Sanna Fabrizio e la piantumazione di un angolo di biodiversità nell’area verde pubblica della residenza per anziani di Casa Serena, con la partecipazione di Agenzia Forestas.

