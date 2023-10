Il compositore oristanese Antonello Manca, direttore della Scuola civica di Musica di Villacidro, ha vinto ieri a Sarteano in Toscana il primo Premio internazionale di composizione “All'annunciazione” con il suo inedito per violino e orchestra “Anima spirat lucem”, dedicato al grande violinista Felice Cusano, che è stato maestro di Manca oltre che fonte di ispirazione per il brano.

Il premio, organizzato dalla direzione artistica dell'omonimo festival musicale settembrino, si è tenuto in collaborazione con Mulph Edizioni e la Società Filarmonica di Sarteano. Gli organizzatori hanno promosso il concorso “allo scopo di promuovere e divulgare le composizioni musicali di alta qualità e partecipare la popolazione locale sulle bellezze artistiche ispirate all’annunciazione”.

Il concorso, aperto ai compositori di tutte le nazionalità e senza limiti di età, è rivolto a brani inediti e mai eseguiti in pubblico. Nessun limite neppure a genere, tendenza o forma musicale.

