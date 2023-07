Proseguono gli appuntamenti del festival letterario Èntula. Stavolta la grande protagonista sarà Sabina Guzzanti che arriva in Sardegna per presentare il suo nuovo romanzo dal titolo “ANonniMus. Vecchi rivoluzionari contro giovani robot”, edito da HarperCollins.

La scrittrice sarà il 17 luglio nel bosco di Santa Barbara, a Villagrande Strisaili, dove alle 18.30, di fronte alla omonima Chiesa, dialogherà con Michele Biccone.

Due giorni dopo, il 19 luglio, dall'Ogliastra si sposterà in Anglona, più precisamente a Valledoria. La presentazione è fissata per le 20 in località San Pietro a Mare. Con lei dialogherà Lalla Careddu.

Gli incontri sono realizzati in collaborazione con HarperCollins, i Comuni di Villagrande Strisaili e Valledoria, la libreria Koinè Ubik di Sassari, lo Studio Massaiu e il festival Liberevento.

Antonio Caria

© Riproduzione riservata