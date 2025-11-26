Andrea Scanzi a Sassari per raccontare “La sciagura”Il giornalista e autore teatrale al Verdi il 13 maggio 2026
«Rivendico pienamente il titolo di questo spettacolo. Ho le scatole piene del clima sussiegoso nei confronti della premier», dice Andrea Scanzi nel presentare il suo spettacolo di satira politica.
"La sciagura - Cronaca di un governo di scappati di casa" approderà al Teatro Verdi di Sassari il 13 maggio 2026.
Il monologo del giornalista, scrittore, autore e interprete teatrale propone 90 minuti di risate, spesso amare, per raccontare, dice, «la sconfinata pochezza di un governo composto per lo più da scappati di casa».
Dopo il grande successo di "Renzusconi" (2018) e "Il cazzaro verde" (2019-2020), Scanzi ritorna sul palcoscenico con uno spettacolo tratto dall’omonimo bestseller.
Un monologo ricco di musica, satira, fervore e pulsione civile, senza reticenze né sconti. Spazio anche al ricordo di Paolo Borsellino e alle canzoni di Gaber e Guccini.