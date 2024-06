Più che una presentazione un evento. E non solo perché per la prima volta l'Ex Mattatoio di Sassari, ribattezzato Ex-Ma.Ter, ha aperto le sue porte ai visitatori che sono rimasti piacevolmente impressionati dagli spazi che ospitano laboratori, aule e prossimamente il teatro dell'Accademia di Belle Arti.

L'incontro è servito per presentare “Falso Tradimento” che andrà in scena al Comunale il 28 e 30 giugno in prima mondiale. L'ente de Carolis col suo direttore artistico Alberto Gazale ha fatto una scelta coraggiosa nel puntare sull'opera contemporanea musicata da Marco Tutino (il numero uno attualmente in Italia per la composizione lirica) su libretto di Luca Rossi, sceneggiatore con esperienze importanti anche in tv, basti citare le serie “Distretto di polizia” e “Quo vadis baby?”.

La storia narra infatti l'ammutinamento di Kiel che coinvolse i marinai tedeschi nel 1918 e fu determinante sia per la caduta dell'impero germanico sia per la fine della Prima Guerra Mondiale.

A dirigere l'orchestra dell'ente sassarese è stata chiamata Beatrice Venezi, che torna in Sardegna dopo le ottime esperienze a Cagliari. Il regista e scenografo è una leggenda vivente: l'argentino Hugo de Ana.

