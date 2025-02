Organizzata dalla compagnia La botte e il cilindro la rassegna "Famiglie a teatro" propone un classico di Giovanni Verga "Rosso Malpelo". L'opera, in collaborazione con Amnesty International, andrà in scena al Teatro Astra di Sassari sabato e domenica alle 18.

Il lavoro è scritto e diretto da Daniela Cossiga e Antonella Masala, sul palco insieme a Enrico Cordella e Cosma Cossiga. Le luci sono curate da Paolo Palitta, allestimenti e fonica di Michele Grandi, costumi Daniela Cossiga.

“Giovanni Verga in Rosso Malpelo, parla di una storia di bullismo e di sopraffazione -dice Cossiga- temi ancora attuali con cui anche i bambini di oggi spesso hanno a che fare. La storia affronta anche la piaga dello sfruttamento del lavoro minorile anche questa purtroppo una realtà ancora tragicamente presente in molti paesi del mondo”. All'inizio della storia Malpelo viene escluso e preso in giro dai suoi compagni, è una vittima che poi diventa carnefice, sceglie la via sbagliata perché il dolore lo trasforma. “Abbiamo scelto di lavorare su questa storia antica e sempre attuale - dice Antonella Masala- per raccontare ai nostri ragazzi quanto sia importante avere piena coscienza dei propri diritti”.

© Riproduzione riservata