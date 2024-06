La natura e i sentieri accessibili alla scoperta del Parco nazionale dell’Asinara che per la sesta edizione vedrà 150 partecipanti per l’evento “Natura senza barriere”.

Una manifestazione dedicata all’escursionismo condiviso e all’accessibilità dei percorsi naturali, organizzata dalla Consulta del Volontariato di Porto Torres insieme all’associazione Atena Trekking, nell’ambito della manifestazione nazionale “Natura Senza Barriere” promossa dall’Ente di Promozione Sociale Federtrek, impegnate nel sociale e soprattutto che si occupano di persone con disabilità. L’appuntamento è per domenica 30 giugno sull’isola parco, con l’obiettivo è sottolineare come l’escursionismo non debba essere un’esperienza riservata a pochi e che numerose barriere possono essere superate con un semplice ma significativo cambiamento di visuale.

Anche quest’anno il Comune di Porto Torres, il Parco Nazionale dell’Asinara, la compagnia di navigazione Delcomar, gli operatori del Parco Nazionale dell’Asinara e dell’Avis del 112 e numerosi volontari hanno subito risposto positivamente alla richiesta della Consulta di collaborare uniti all’organizzazione dell’iniziativa che permette a tutti di usufruire delle bellezze e delle specificità del Parco Nazionale dell’Asinara. L’evento prenderà il via alle 8.30 con la partenza dal Molo Dogana-Segni.

«I partecipanti, i volontari e gli accompagnatori, a bordo del traghetto Sara D, prenderanno il largo diretti a Cala Reale dove sarà allestito il punto di accoglienza – spiega Romano Chessa, vicepresidente di Athena Trekking - da qui saranno coordinate le diverse attività in programma curate dalle associazioni aderenti al progetto, impegnate nel sociale e nell’assistenza di persone con disabilità».

Gli istruttori della scuola diving I Sette Mari e di Azen kayak proporranno, rispettivamente, l’esperienza dello snorkeling didattico e la pagaiata nel mare cristallino dell’isola. I volontari, inoltre, accompagneranno le persone non autosufficienti ad usufruire dei percorsi del Parc: il sentiero natura adatto ai non vedenti e quello idoneo anche al passaggio del disabile in carrozzina - con l’ausilio del suo accompagnatore - sino alla spiaggia dell’Ossario.

La giornata prevede anche la visita al Crama, Centro Recupero Animali Marini Asinara, in cui vengono curati esemplari di tartarughe Caretta Caretta, e al museo storico del Centro del Mare in modo da avvicinare i visitatori all’affascinante mondo marino. Per tutta la durata della manifestazione saranno presenti due medici, sei infermieri e un’ambulanza, oltre al presidio sanitario già operativo sull’isola. Erano preenti alla presentazione Romano Chessa, vice della Consulta, il sindaco Massimo Mulas, Il commissario e il direttore del Parco Asinara, Giovanni Cubeddu e Vittorio Gazale, il comandante della Sara D, Gianluca Utzeri, presidente dell’Avis locale, Walter Chiarabaglio.

