Attuale più che mai “Il dialogo per la Fratellanza” è un invito a cercare un punto di incontro. Domani alle 18 la Sala mons. Isgrò dell'Arcivescovado di Sassari in Corso Regina Margherita 53 ospita l'evento culturale promosso dalla Fondazione Accademia, casa di popoli, culture e religioni in collaborazione con l'ufficio diocesano ecumenico e per il dialogo interreligioso.

L'incontro è organizzato in occasione della XXXV Giornata per l'approfondimento e lo sviluppo del dialogo tra cattolici ed ebrei. Tanti i temi che verranno affrontati a partire dalla preghiera del Padre Nostro, l’analisi delle due religioni figlie dello stesso padre e sorelle nella fede chiamate a collaborare per la pace e la fraternità comune.

Nell'ambito della serata verrà presentato il libro "Il Padre Nostro e i Rotoli di Qumran" dell'autrice Roberta Collu.

Il programma prevede i saluti istituzionali di Gian Franco Saba, Arcivescovo di Sassari, gli interventi di Roberta Collu, antropologa e specializzata nel dialogo interreligioso, il rabbino Gabriel Hagai e Hanna Landau, mediatrice interculturale. Moderatore della serata Don Giuseppe Faedda, direttore dell'ufficio ecumenico e dialogo interreligioso.

