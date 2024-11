Risultati lusinghieri per i cori Insieme Vocale Nova Euphonia e Corale Studentesca Città di Sassari che a Calella e Barcellona hanno partecipato al concorso Sing for Gold 2024 - The World Choral Cup, una delle più prestigiose competizioni corali internazionali. In gara 52 formazioni vocali, selezionate tra le compagini più importanti in assoluto.

I due cori fondati e diretti dal maestro Vincenzo Cossu, che mancavano dalle scene internazionali dal 2017, hanno conquistato tre medaglie d'argento: l’Insieme Vocale Nova Euphonia nelle sezioni Adult Choir e Pop, Jazz, Gospel; la Corale Studentesca Città di Sassari nella sezione Folklore.

«Non ho difficoltà ad ammetterlo: almeno in due sezioni su tre ero abbastanza fiducioso del fatto che saremmo potuti arrivare alla fascia oro – racconta il maestro Vincenzo Cossu –, in particolare nella sezione pop, per la quale le due corali, unite in un unico supergruppo di oltre 50 elementi accompagnati dai quattro strumentisti della nostra band elettrica, hanno dato il loro meglio eseguendo una selezione dei brani più belli e apprezzati del nostro repertorio di musica da cinema e pop».

Come previsto dal regolamento, per l’esecuzione dei brani era richiesta l'autorizzazione diretta degli autori o un arrangiamento ufficiale presente sugli store online. L’Insieme Vocale Nova Euphonia e la Corale Studentesca Città di Sassari avevano il consenso diretto di Nanni Brundu per “Vendetta”, di Antonio Costa per “Badde lontana” e di Gino Marielli per “Sos ojos de sa Jana”. Un’ulteriore attestazione di stima musicale e artistica.

