Passata la Luna Nuova, questa sera c’è la possibilità di osservare nel cielo un piccolissimo spicchio di Luna. Il Sole torna ad illuminare il nostro satellite naturale e della Luna se ne potrà osservare il 2%. Dove puntare lo sguardo ed eventualmente una macchina fotografica? La direzione è fra l’Est e il Nord-Est, con la Luna che verso le 21:30 sarà bassa sull’orizzonte, con la possibilità di immortalarla vicino a qualche monumento naturale o panorama cittadino.



Per chi non si accontenta di osservarla da lontano, il Planetario de L’Unione Sarda ha organizzato vari appuntamenti in varie località della Sardegna per viaggiare nello spazio e nel tempo e mostrare non solo la Luna al telescopio, ma il pianeta Saturno, stelle doppie, nebulose e lontani ammassi di stelle.

Nella sede del Planetario in Piazza Unione Sarda a Cagliari, gli speciali per famiglie e bambini: sabato 30 luglio alle 19 “Le stelle con il Piccolo Principe”, mentre mercoledì 3 agosto alle 18 "Il laboratorio del Sistema Solare".

Domenica 31 luglio due appuntamenti, il primo al Tempio Antas a Fluminimaggiore (CI) “La Via Lattea nel cielo delle colonne di Antas”, un appuntamento in una cornice unica, per ammirare il cielo stellato, organizzato in collaborazione con Start-Uno. Il secondo appuntamento “Dai Pianeti all’Universo“ con Astroturismo Sardegna presso la Chiesa di San Pietro delle immagini a Bulzi (SS).

La notte delle stelle cadenti dalla Tomba dei Giganti (foto Planetario de L'Unione Sarda)

Il 1° agosto il Planetario ripropone gli appuntamenti dalla spettacolare Tomba di Giganti di Quartucciu: “L'Universo al telescopio dalla Tomba dei Giganti di Quartucciu", evento che verrà replicato il 17 e il 27 agosto.

Il 2 agosto ad Allai (OR) con Astroturismo Sardegna: “La Luna e le stelle”, mentre il 4 agosto a Guspini, Monti Maiori, si terrà “E quindi uscimmo a riveder le stelle”, un appuntamento organizzato dalla Pro Loco.

Il 5 agosto i telescopi del Planetario de l’Unione Sarda si sposteranno al Carolina Ranch a Sant’Antioco, per “La notte della Luna sul mare accompagnati da Saturno”.

Infine il 6 agosto al Planetario de l’Unione Sarda si terrà la “Notte della Luna”, dove si compirà un viaggio nello spazio e nel tempo per conoscere la Luna e le sue origini, una volta usciti all’aperto un potente telescopio verrà puntato verso il nostro satellite naturale.

Per informazioni sugli eventi: 0706013552, https://www.facebook.com/planetariounionesarda , www.planetariounionesarda.it.

