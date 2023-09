Dall’8 al 24 settembre nella galleria Bonaire di via Principe Umberto, ad Alghero, la rassegna d’arte contemporanea “Segreti”, in collaborazione con Sentieri Contemporanei e il contributo della Fondazione Sardegna.

Il titolo della mostra (opening 8 settembre alle 19) è “Flussi”, una personale di Domenico D’Orsogna. Artista e docente, D’Orsogna inizia la sua produzione artistica negli anni Ottanta e ad esporre i suoi lavori a partire dai primi anni Novanta in istituzioni pubbliche e private, in Italia e all’estero.

Laureato in giurisprudenza nel 1991, ha svolto attività di ricerca e didattica in varie università italiane e straniere. Dal 2006 è ordinario di diritto amministrativo nell’Università degli studi di Sassari. Nel 2010 ha fondato e da allora dirige il Master in Diritto ed Economia per la Cultura e l’Arte / Deca master.

Nel 2017 ha dato vita a Sentieri contemporanei, palinsesto itinerante di interazione e dialogo tra arte, scienza e formazione. È membro del comitato scientifico della Fondazione No Man’s Land.

