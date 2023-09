Grande successo per il debutto della manifestazione “Caddos in su mare”, le pariglie nella spiaggia urbana di Alghero, al tramonto, organizzate dall’associazione Sandalia in collaborazione con l’associazione S’Ischiglia di Bonorva. Circa 70 cavalieri coinvolti e 18 territori rappresentati.

La sfilata è stata impreziosita dalla presenza del gruppo Tramburini e Trombettieri “Sa Sartiglia” di Oristano, il più apprezzato e seguito di tutta la Sardegna. Il presidente dell’associazione Sandalia, Cosimo Sechi, ha sottolineato l’importanza dell’attività di avvicinamento al mondo dell’equitazione: «Abbiamo scelto di dedicare la mattinata al Battesimo della Sella, lo scopo è far avvicinare bambini e famiglie al meraviglioso mondo dell’equitazione e farlo nel modo più naturale, rispettoso e sicuro possibile».

Il Battesimo della Sella era curato e coordinato da Cosimo Guillot del Centro di equitazione Il Grifone di Alghero. Migliaia di persone hanno assistito allo spettacolo equestre sul tracciato di 250 metri.

È stata attrezzata anche la “spiaggia facile” per consentire alle persone con disabilità di poter ammirare le pariglie in tutta sicurezza. Al termine dei giochi equestri, un grandissimo lavoro per ripulire la spiaggia del Lido e consentire così a turisti e residenti di tornare a piantare l’ombrellone. Da lunedì l’arenile sarà nuovamente fruibile.

