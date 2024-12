Storie di figure femminili che hanno fatto la storia durante il Medioevo sardo. L’appuntamento della IX rassegna "Donne protagoniste nel Medioevo" è in programma ad Alghero, Bosa e Castelsardo nelle giornate di sabato 28, domenica 29 e lunedì 30 dicembre dalle 18, per tre serate dedicata alle donne straordinarie vissute in un periodo storico importante e identitario.

Un viaggio itinerante tra Alghero, Bosa e Castelsardo per raccontare la vita della Giudicessa Eleonora D'Arborea, tanto cara ai castellanesi, ma anche di Benedetta da Cagliari, Elena di Gallura, Adelasia Di Torres e altre figure femminili di spicco del periodo Giudicale. Le loro storie verranno inserite nel quadro delle vicende storiche che hanno caratterizzato l'epoca.

Allieteranno la serata alcuni sublimi intermezzi musicali del Trio Vox Antiqua: Federica Moi (Contralto), Davide Mura (Tenore), Raimondo Belfiori (Baritono). L’iniziativa della tre giorni ha inizio sabato 28 ad Alghero, domenica 29 a Bosa e lunedì 30 a Castelsardo con interventi dei sindaci di ciascun Comune – Raimondo Cacciotto, Alfonso Marras e Maria Lucia Tirotto – e con ospite in tutte e tre le serate di Andrea Pala, docente di Storia dell’arte medievale all’Università di Cagliari.

