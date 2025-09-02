Ritorna ad Alghero la fortunata Rassegna concertistica “Suoni e Coscienza”, che quest’anno è giusta all’ottava edizione. Otto anni di ospiti internazionali, artisti sardi che hanno portato il nome della Sardegna in tutto il mondo e che vantano un curriculum d’eccellenza, oltre che importanti collaborazioni con i più grandi musicisti di tutti i tempi. La rassegna è unica nella sua presentazione di musica meditativa e indiana, sonorità tipiche di strumenti orientali, diversi dal nostro orecchio musicale ma profondamente legate alla spiritualità. Ideato e diretto artisticamente dal maestro Mauro Uselli, questo format porta in scena un mondo nuovo, dal punto di vista sonoro lontano da noi, ma intimo e meditativo: un non luogo fisico che si connette con il nostro spazi interiore, toccando le corde delle emozioni.

I musicisti che hanno fatto parte di questa rassegna e che anche in questa edizione avremo modo di ascoltare, sono artisti che hanno girato il mondo e portano con se una bagaglio di esperienze fatto di sonorità, relazioni, ricerca, e intuizioni. Saranno tre serate live ed esibizioni concertistiche uniche: Mauro Uselli aprirà come di consueto la rassegna presentando martedì 16 settembre con inizio alle 21 al Chiostro di San Francesco, un repertorio di raga indiani, e musiche di Bach, con improvvisazioni estemporanee stilistiche tipiche dell’artista. Mercoledì 17 sempre nello splendido chiostro del complesso monumentale di San Francesco si esibirà il duo Lucia Maria Elena Serra Cherchi al violino insieme ad Alessandro Tanca al pianoforte. Il repertorio spazierà da Beethoven a Massenet passando per Dvorak.

Il concerto inizierà sempre alle 21 00. La serata conclusiva è affidata a Remo Scano al sitar, uno strumento indiano fra i più conosciuti in occidente. Un concerto di musica classica indiana, con esposizione dei raga dalle vibrazioni profonde.

