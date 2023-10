Sono aperte all'Università degli Studi di Sassari le candidature per il Master Universitario di I livello in "Educazione ai media, alfabetizzazione digitale e orientamento alla complessità - MEDAL".

Il programma è stato progettato per preparare i professionisti del futuro, capaci di guidare la società nell'era digitale in modo etico ed efficace.

La scadenza per presentare domanda di ammissione è fissata per le ore 13 del 2 novembre.

Il bando è pubblicato sul sito di Ateneo.

La buona notizia per i residenti in Sardegna da almeno tre anni è che, grazie alla sponsorizzazione del CORECOM Sardegna e della Fondazione di Sardegna, avranno accesso a una significativa riduzione sui costi di iscrizione. Quest’opportunità è pensata per rendere l'istruzione superiore più accessibile a coloro che desiderano crescere professionalmente.

Sergio Nuvoli, Presidente del CORECOM Sardegna, commenta: «Siamo particolarmente orgogliosi di avviare questo Master, un'iniziativa nella quale abbiamo sempre creduto. Siamo certi che il profilo professionale che l'Università degli Studi di Sassari formerà sarà cruciale per educare al corretto utilizzo dei media, preparando le persone ad affrontare le sfide di un futuro sempre più digitalizzato. Siamo felici che il nostro contributo consenta di abbassare i costi di iscrizione, in linea con le nostre finalità».

I CONTENUTI – Il Master MEDAL si concentra sulle problematiche legate all'uso consapevole dei media, sia tradizionali che digitali. Il suo obiettivo è sensibilizzare gli studenti alle dimensioni etiche, sociali e psicologiche dei media, oltre a quelle informative. Attraverso un programma formativo appositamente sviluppato, i partecipanti acquisiranno competenze teoriche, pratiche e metodologiche che li renderanno in grado di interagire in modo consapevole nei vari contesti mediatici e di trasmettere queste competenze nei loro futuri ambiti lavorativi.

«Le sfide dei media sono una realtà quotidiana, e il Master MEDAL affronta in modo concreto e attuale queste tematiche fondamentali – le parole di Massimo Dell’Utri, responsabile scientifico del Master –. Ringrazio gli enti finanziatori per aver reso possibile questo percorso di studi e l'Università di Sassari per averne compreso l'importanza».

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata