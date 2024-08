La sua chiusura risaliva allo scorso mese di luglio ma ora il “ Museo tradizionale del giocattolo della Sardegna” di Zeppara potrà essere presto riaperto. Tempi previsti il prossimo mese di settembre.

Tutto messo nero su bianco nella determinazione del responsabile dell’area amministrativa e socio assistenziale, che ha dato seguito infatti ad una delibera con la quale la Giunta decideva di procedere all’affidamento per il servizio di gestione del Museo del Giocattolo.

Ad aggiudicarsi la gara è stata la “Giunone Soc. Coop.” di Genoni che ha presentato l’offerta economicamente ritenuta più valida. Il contratto avrà la durata di tre anni e scadrà ad agosto 2027.

La struttura culturale potrà essere dunque essere nuovamente a disposizione di tutti considerato che risulta molto frequentata e visitata soprattutto dalle scolaresche.

Il sindaco Checco Mereu evidenzia come «la chiusura è stata solo di carattere momentaneo, dovuta ad una normale conclusione del contratto con la cooperativa che gestiva. In attesa che venisse espletata la nuova gara d’appalto per la gestione avevamo chiesto di poter andare avanti, ma ci hanno risposto che non erano nelle condizioni di farlo».

Durante questo periodo di chiusura sono stati eseguiti degli interventi di manutenzione e riqualificazione che nel frattempo si erano resi necessari.

