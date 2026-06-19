Prende il via domani, sabato 20 giugno dalle 21.30, la prima edizione di Ozieri Jazz Festival. La rassegna, inserita nel calendario di "Estiamo in piazza", ospiterà artisti di fama nazionale e internazionale per un anniversario storico. Mezzo secolo di note, improvvisazione e grandi emozioni, con l’intento esplicito di ricordare e omaggiare i 50 anni di storia del Jazz a Ozieri. Un legame profondo, quello tra la città e questo genere musicale, nato grazie alla passione di Isio Saba, che quest'anno si rinnova e si impone come uno degli appuntamenti di punta dell'estate sarda. Il festival si inserisce ufficialmente nell’ambito dell’ampio e variegato calendario dell’"Estiamo in piazza", la storica manifestazione estiva ozierese.

Il cartellone di questa speciale edizione jazzistica prevede quattro appuntamenti che vedranno alternarsi sul palco musicisti di assoluto rilievo nel panorama nazionale e internazionale. I quattro concerti spazieranno tra le diverse sfumature del jazz, garantendo un'esperienza immersiva sia per i puristi del genere sia per i semplici appassionati di grande musica dal vivo. Si inizia sabato 20 giugno, alle ore 21,30, al chiostro San Francesco con il Concerto -“Nomads Duo Feat Matteo Pastorino” un interessante produzione originale che vede come protagonisti il chitarrista ozierese Marcello Zappareddu, Salvatore Maltana al Contrabasso e la speciale partecipazione del clanirettista Matteo Pastorino. L’ingresso sarà libero. Sabato 4 luglio sarà la volta di Flavio Boltro “Next Gen”. Nella caratteristica cornice di piazza San Francesco si esibirà il gruppo del noto trombettista Flavio Boltro, uno dei più celebri e apprezzati trombettisti jazz italiani nel panorama internazionale. Sarà presente a Ozieri con Mattia Galeotti alla batteria, Emanuele Filippi al piano, Michelangelo Scandroglio al contrabasso.

Una esibizione da seguire con la maestria di Boltro, dallo stile rinomato per la grande chiarezza melodica che si confronta con composizioni originali curate da giovani talenti. Sempre in piazza San Francesco, domenica 5 luglio alle 21,30, c’è grande attesa per il Concerto di Roberto Gatto quartet con Pietro Tonolo. “Around Miles & Trane” nasce dalla volontà di Roberto Gatto di celebrare due giganti della storia del jazz: Miles Davis e John Coltrane. L’incontro tra il quartetto stabile di Gatto e la voce sassofonistica di Pietro Tonolo crea un ponte ideale tra la tradizione storica e i nuovi linguaggi improvvisativi. La formazione comprende Roberto Gatto alla batteria - Pietro Tonolo sax tenore, sax soprano, flauto – Alessandro Presti alla tromba – Alfonso Santimone al piano e Francesco Puglisi al contrabasso. Il concerto sarà preceduto alle 20,45 dalla recita “Le voci di Miles. Il silenzio fra le note” a cura di Inoghe cultura e teatro. Ultimo appuntamento lunedì 10 agosto al colle di Monserrato, alle 21,30, per la Notte di musica e di stelle in occasione di San Lorenzo. La cantante Denise Gueye Quartet sarà accompagnata dal suo gruppo con la partecipazione di Francesco Lento alla tromba. Un concerto in una location suggestiva che saprà conuigare le sonorità jazz con sfumature blues. Ingresso libero. La rassegna è organizzata dall’Assessorato Comunale alla Cultura, Istituzione San Michele, Pro Loco di Ozieri, Centro Commerciale Naturale Ozieri W, con il sostegno di Ottica Muscas e Mesu ‘e Rios.

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