Questa sera, giovedì 30 luglio, Muravera omaggia Antonio Perria, giornalista e scrittore nato a Monastir nel 2004 e morto a Muravera nel 2004 (paese di cui si innamorò e dove scelse di trascorrere gran parte della sua vita). Lo farà in Piazza di Chiesa a partire dalla 21.30 con la prima edizione del premio letterario “Antonio Perria – Racconti gialli e noir in Sardegna”.

Antonio Perria è uno fra i più noti autori italiani di genere giallo. Firma storica de L’Unità e di diverse testate nazionali Perria si afferma come narratore col romanzo Incidente sul lavoro (Longanesi, 1974). il premio letterario è promosso da “Gli Amici di Antonio Perria”, dall’associazione culturale La Forgia, da Radio La Voce e dalla Pro Loco di Muravera con il patrocinio dei Comuni di Muravera e Monastir. L’obiettivo è duplice: ricordare uno scrittore molto legato ai due territori e offrire una vetrina agli autori contemporanei della Sardegna che scelgono il giallo, il noir e il thriller come strumenti per raccontare la realtà.

Numerosi gli scrittori che hanno preso parte al concorso. Un concorso riservato ad autori sardi nativi o residenti in Sardegna, chiamati a presentare racconti inediti. Sul palco di Piazza Chiesa saliranno i Gravity, gruppo formato da giovanissimi studenti dei corsi di musica delle scuole di Muravera e Villaputzu. Gli attori della Compagnia La Forgia daranno voce ai racconti vincitori attraverso la lettura di alcuni brani poco prima della proclamazione e della premiazione dei vincitori.



© Riproduzione riservata