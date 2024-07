La sezione A.N.P.I. “Marisa Musu” di Alghero intende rendere omaggio alla figura di Giacomo Matteotti ad un secolo dal suo assassinio, avvenuto il 10 giugno 1924 per mano fascista. Matteotti ha dedicato la sua vita a difendere le classi sociali più umili e a combattere il fascismo e l’A.N.P.I. gli rende omaggio con una lettura drammatizzata al Teatro civico di Alghero, venerdì 19 luglio alle 21.

Nonostante siano trascorsi cento anni da allora il suo messaggio rimane più che mai attuale. «Le parole che abbiamo usato sono tratte da “M. Il figlio del secolo” di Antonio Scurati, nel quale abbiamo trovato un approfondito e non scontato ritratto dell'uomo Matteotti lungo le diverse fasi della sua vita: l'elezione a deputato nel novembre 1919, il comizio di Fratta Polesine, 12 ottobre 1920, la direzione della Camera del lavoro a Ferrara e la seconda legislatura il gennaio 1921, il sequestro a Castelguglielmo da parte dei fascisti il 12 Marzo 1921, l'esilio dalla sua terra pena la morte, la separazione dalla moglie Velia e lo scambio di lettere malinconiche per tutto il 1922, la paura per la Marcia su Roma, il fuoco alla casa di famiglia, il logorante lavoro di denuncia di tutte le violenze fasciste, raccolte nel libro “Contro il fascismo. Un anno di dominazione fascista (1924)”, il coraggio di contestare le elezioni nel discorso del 30 maggio 1924, terminando con “Il mio discorso l'ho fatto. Ora voi preparatevi l'orazione funebre", il possesso di documenti compromettenti per il regime e per la famiglia di Mussolini. Al termine della lettura teatrale, Corifeo leggerà le pagine del libro di Scurati che raccontano l‘assassinio di Giacomo Matteotti», spiegano gli organizzatori.

Il programma della serata:

Matteotti

Testi originali e liberamente ispirati da

“M. Il figlio del secolo” di Antonio Scurati

Testo per 5 donne e 6 uomini Giacomo Matteotti, la moglie Velia Titta, Coro e Corifeo

Soggetto: bovisateatro

Produzione: Sezione A.N.P.I. “Marisa Musu” di Alghero

Regia: Giancarlo Monticelli

Personaggi e interpreti:

Giacomo Matteotti: Pier Luigi Alvau

Velia Titta: Carmelita Zedda

Corifeo: Salvor Ruggiu

Donna I del Coro: Nanda Salis

Donna II del Coro: Claudia Bellodi

Donna III del Coro: Barbara Calciati

Donna IV del Coro: Flaminia Antonini

Uomo I del Coro: Gianni Sanna

Uomo II del Coro: Giovanni Oliva Uomo III del Coro: Antonio Piga Uomo IV del Coro: Antonio Gallo

L’iniziativa si svolge con il contributo della Fondazione Alghero e del Comune di Alghero, con la collaborazione dell’Obra Cultural de L’Alguer.

