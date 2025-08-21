Al Mut di Stintino si parla delle Domus de Janas, patrimonio UnescoAppuntamento per sabato 23 agosto alle 21
Sabato 23 agosto alle 21 il Mut, Museo della Tonnara di Stintino, presenta l’evento “Archeologia e identità Le Domus de Janas nel Patrimonio Unesco”, con la professoressa Giuseppa Tanda e Luca Doro del Cesim-Aps, Centro Studi Identità e Memoria. Sarà un’occasione per scoprire come archeologia e identità si intrecciano, restituendo senso e continuità a un’eredità millenaria, e per riflettere sull’importanza della conservazione e della ricerca per la conoscenza del passato e il futuro culturale della Sardegna. Il valore storico, archeologico e culturale delle Domus de Janas, è stato recentemente riconosciuto come Patrimonio mondiale dell’Unesco diventando il 61esimo sito italiano a ricevere questo prestigioso riconoscimento. “Le case delle fate” riflettono le pratiche funerarie, le credenze spirituali e l’evoluzione sociale delle comunità preistoriche della Sardegna, siti – circa 3.500 in tutta l’Isola - che testimoniano la trasformazione del rapporto tra vivi e i morti in una società in continua trasformazione.