Una mostra di fotografie scattate da Mauro Caddeo, dei siti archeologici di Arzachena, ritratti sotto la luce delle stelle. È ciò che sarà inaugurato venerdì prossimo, 11 ottobre, alle 17, al museo civico Michele Ruzittu in via Mozart.

S’intitola “Different lights”, sarà allestita per interessamento di Giovanni Carta, nuovo delegato alla Cultura (succeduto alla dimessa Valentina Geromino), e preparata dall’autore ed i suoi collaboratori della società Aricaglia.

«Il lavoro raccolto nelle immagini di Mauro Caddeo offre un’occasione in più per divulgare la bellezza e l’importanza delle antiche testimonianze della cultura arzachenese», afferma Giovanni Carta.

La mostra è il risultato di 4 anni di lavoro. «Non è stato semplice cogliere negli scatti le scie di stelle cadenti – afferma Mauro Caddeo - come percorrere più volte di notte il sentiero sterrato che conduce al Tempietto di Malchittu in attesa del “momento perfetto”, così come non lo è stato catturare il bagliore di un lampo in quello che, a mio parere, è il sito più rappresentativo del parco archeologico di Arzachena, la necropoli Li Muri».

Caddeo si definisce «il tramite» del lavoro realizzato e che sarà esposto. «La gran parte l'hanno fatto altri uomini, millenni fa e, soprattutto, la Natura».

