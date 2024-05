Copie di alcuni pezzi delle collezioni dei musei riprodotte con stampanti materiche 3D. Venerdì nei locali dell’Accademia Sironi presso il Museo Mas.edu di Sassari verranno presentati alle 16.30 motivazioni, tecnologie adoperate e risultati del progetto del progetto denominato "Percorso tattile/sensoriale: accessibilità e fruizione di beni culturali", ideato dall’associazione capofila CLIC – Circolo delle lingue, delle informazioni e delle culture, coordinato dalla vicepresidente Alba Canu, sostenuto dalla Fondazione di Sardegna, e sta per essere completato in stretta partnership con l’Accademia di Belle Arti “Mario Sironi” di Sassari che ha messo a disposizione esperti, tecnologie innovative, attrezzature e laboratori per la produzione di copie di reperti archeologici e della tradizione marinara destinati alla fruizione tattile, con l’obiettivo di realizzare una nuova accessibilità nelle realtà espositive.

Gli Enti locali e le Associazioni coinvolte sono il Comune di Tergu con i depositi dei reperti archeologici provenienti da scavi nel territorio e la partecipazione della New Age Soc. Coop Sociale, il Comune di Porto Torres con il Museo del Porto e la Asso.Ve.La - Associazione Vela Latina, il Comune di Stintino con il Museo della Tonnara, l’Associazione ANGSA. A.P.S. – Associazione Nazionale Genitori di soggetti autistici di Sassari.

Il gruppo di copie, realizzato con la rilevazione laser scanner e riprodotte con stampanti materiche 3D, è specifico per ogni realtà museale e collezione, e resterà a disposizione della fruizione nell’ambito degli Enti locali partner del progetto e dell’iniziativa. Giuseppina Manca di Mores, docente di Beni culturali e ambientali, e Pier Paolo Luvoni, docente di Tecniche plastiche contemporanee e coordinatore del laboratorio di fabbricazione digitale Art Lab Accademia Sironi, hanno coordinato e sviluppato le parti operative del progetto.

Gli interventi di laser scanner per la rilevazione dei reperti sono stati autorizzati dalla funzionaria archeologa Gabriella Gasperetti dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro del Ministero della Cultura.

