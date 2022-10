Domani 29 ottobre al Grazia Deledda di Paulilatino si alza il sipario per la rassegna Teatro d’autunno. Sabato e domenica, alle 18,30 lo spettacolo inaugurale della nuova proposta dell’Istabile di Paulilatino.

In scena lo spettacolo “Lo straniero” di Albert Camus per la regia di Lelio Lecis e la produzione di Akroama. La storia si sviluppa in un'aula di tribunale, dove i fantasmi algerini in kefta conducono il protagonista Meursault a rivivere, in una sorte di Via Crucis, le tappe che lo condurranno alla morte, non prima però di aver preso coscienza di sè e, in nome della verità, essere diventato straniero rispetto al mondo. Lo spettacolo è interpretato da Simeone Latini, Tiziana Martucci, Giuseppe Boy, Stefano Cancellu, Tiziano Polese, Naika Sechi.

© Riproduzione riservata