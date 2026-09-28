Due rassegne, oltre dieci spettacoli e un mese interamente dedicato alla scena. Il Teatro Grazia Deledda si prepara ad alzare il sipario sulla nuova stagione autunnale con il cartellone “30 giorni a Teatro”, ideato dal Teatro Instabile e sostenuto dal Ministero della Cultura, Regione e Fondazione di Sardegna. A inaugurare il programma sarà la 14ª edizione di “3€ di Teatro al giorno”, rassegna dedicata alle famiglie che proporrà spettacoli pomeridiani tra ottobre e dicembre. Ad aprire, l'1 e 2 ottobre, il Teatro Instabile e I Pupi di Stac con “Pinocchio... burattino di strada”.

Seguiranno “Il favoloso Oscar” di Akròama, “Fiabe... In fuga” de La Bottega dei Teatranti e “Lo strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde” della compagnia pugliese Molino d'Arte. Chiusura nel periodo natalizio con il ritorno di Pinocchio e con “Jerru ovvero Scrooge” di Teatro Fueddu e Gestu. Dal 10 ottobre al 7 novembre spazio anche alla prosa con “Teatro d'Autunno”, cinque appuntamenti ispirati a grandi autori della letteratura, del teatro e dell'arte. Nel cartellone "Il sogno di un uomo ridicolo" tratto da Dostoevskij, "Le corna sono come i tacchi, slanciano!!", "Artemisia Gentileschi, pittrice. Cronaca di un processo per stupro", "Gran cabaret au clair de lune" e la commedia cult "Le opere complete di Shakespeare in 90 minuti". Il programma sarà completato da numerose iniziative rivolte alle scuole di ogni ordine e grado, confermando il Deledda come uno dei principali punti di riferimento culturali del territorio e non solo.

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