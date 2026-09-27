Dal film cult “La finestra sul cortile”, spiare i vicini ha sempre creato problemi ai protagonisti. Questa volta è una quindicenne, Alice, che viene ossessionata dall'osservare la palazzina di fronte con un binocolo e una sera vede qualcosa di spaventoso che la induce a pensare di avere “scoperto” un serial killer. Si intitola “Lookout” il nuovo corto cinematografico di Alfredo Moreno.

Il regista sassarese, specializzato in horror che hanno ricevuto anche premi internazionali, si cimenta con un thriller girato tra Sassari e Los Angels, e proprio in California è fissata il 7 dicembre la première internazionale. La casa di produzione è Casablanca film/Delmar holding film. Il soggetto del thrille psicologico è dello stesso Moreno insieme ad Adriana Muroni che ha curato la sceneggiatura.

La protagonista è Isabella Marrosu, quindicenne sassarese alla sua prima esperienza davanti ad una macchina da presa. La affianca il diciottenne ploaghese Andrea Arru, che invece è uno dei giovani attori italiani più utilizzato da fiction (“Una famiglia perbene” e “Di4ri”) e cinema (“Glass Boy” e “Il ragazzo dai pantaloni rosa giusto per citarne un paio). L'esperienza la porta anche la cagliaritana Giorgia Sarigu, 34 anni, vista in “Blocco 181”. Sono invece debuttanti Alessia Pegorer e Alessandro Manca.

Insomma, dopo avere raccolto tanto con l'horror, Moreno sembra orientato su altri generi, come ha dimostrato anche due anni fa con “Life”, una storia cruda e violenta, che racconta della degradazione di un ragazzo siriano, Omar, entrato nel tunnel della disperazione.

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