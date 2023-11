Sabato 11 e domenica 12 novembre, alle 18:30, va in scena, al Teatro Grazia Deledda di Paulilatino, lo spettacolo “Cicatrici”. Scritta e diretta da Romano Foddai, la piece vede in scena tre personaggi che l'autore identifica con i tre protagonisti del romanzo di Steinbeck “La valle dell’Eden” se pur estrapolandoli dal loro contesto e proiettandoli in uno spazio tra il reale e l’onirico.

Le loro vicissitudini, mostrano lo sforzo sovraumano che l'uomo compie per sopravvivere ai propri errori è all’orrore delle conseguenze, nel tentativo di far prevalere l’amore sulle scelte e quindi aprirsi alla speranza. Lo spettacolo della compagnia Teatro S’Arza è interpretato da Maria Paola Dessì, Francesco e Stefano Petretto, le luci e la fonica solo di Emilio Foddai. L'appuntamento è inserito nella rassegna Teatro d'Autunno - 30 giorni a Teatro - organizzata dal Teatro Instabile e sostenuta dal Ministero della Cultura, dalle Regione e dalla Fondazione di Sardegna.

