Giuseppe Tirotto, di Castelsardo, si è aggiudicato la 18ª edizione del premio letterario “Aggju, conti gadduressi e cossi”. “L’ilfregiu” è il titolo del suo racconto, scritto in castellano.

Soddisfazione per il poeta e scrittore di Castelsardo, pluripremiato in vari concorsi che per la prima volta s’aggiudica il premio letterario di Aggius.

Il 2º posto è stato invece assegnato dalla giuria a Massimo Cuccadu, di La Maddalena, che ha scritto in “isulanu” il “U fabbru”; terzo classificato è stato invece Antonello Masu di Tempio con “Binidittu”.

La giuria era composta da Andrea Muzzeddu presidente, Piero Bardanzellu, Francesca Ruiu e Domenico Battaglia (vincitore della passata edizione). Menzioni per Angelo Contini di Arzachena, Giovanni Piredda di Calangianus, Quirina Ruiu di Telti.

Targhe sono state consegnate a Mario Pirrigheddu di Tempio, vincitore in passato del premio; Marzia Meloni di Loiri Porto San Paolo e Paolo Maloni di Aggius.

Le premiazioni si sono svolte ad Aggius lo scorso 28 settembre. Il concorso “gemello” ma in poesia, ovvero il 29° Premio di Poesia gallurese e corsa “Lungoni”, premierà i vincitori invece il prossimo 16 ottobre, a Santa Teresa Gallura. Sarà presentato da Sabina Acciaro con la partecipazione di Francesco Fois e Luigi Cossu.

© Riproduzione riservata