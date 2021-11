Wilbur Smith – tra i più noti scrittori al mondo – è morto nella sua casa di Cape Town, in Sudafrica.

L’autore di numerosi bestseller aveva 88 anni.

La notizia è stata data dal suo sito: ''Se n'è andato in modo inaspettato, dopo una mattinata di lettura e scrittura, con al fianco la moglie Niso''.

Nato il 9 gennaio 1933 nella Rhodesia del Nord (l’attuale Zambia), era figlio di Herbert Smith, un lavoratore del settore della lamiera, e di Elfreda.

La donna ha avvicinato il giovane Wilbur alla lettura e in particolare a Cecil Scott Forester, Rider Haggard e John Buchan.

Dopo aver conseguito una laurea in Scienze commerciali, Smith ha iniziato a lavorare come contabile, fino a quando, nei primi anni sessanta, ha scoperto la sua vera passione, quella per la scrittura.

Nella sua lunga e prolifica carriera ha pubblicato 49 romanzi, molti dei quale ambientati in Africa, ma anche tra le Americhe e l’Antartico. I suoi libri sono stati tradotti in 30 lingue.

Dopo l’esordio nel 1964, con il romanzo “Il destino del leone”, per lui è arrivato il successo planetario: ha venduto 120 milioni di copie nel mondo, di cui 25 milioni solo in Italia.

La sua serie più amata segue le avventure della famiglia Courtney, attraversando generazioni e tre secoli, attraverso periodi storici di grande rilievo, dall'Africa coloniale alla guerra civile americana e all'era dell'apartheid in Sudafrica

