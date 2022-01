Lutto nel mondo della moda.

E’ morto all’età di 91 anni Nino Cerruti, stilista e imprenditore biellese che ha rappresentato l'eleganza di alta qualità e lo stile italiano per decenni nel jet set mondiale, da Hollywood alla Formula 1.

Era ricoverato all'ospedale di Vercelli: a quanto si apprende è morto in seguito ad alcune complicazioni subentrate dopo un'operazione all'anca.

A lui si deve l'invenzione della giacca maschile decostruita, morbida, priva di quelle rigidità che l'avevano caratterizzata per diversi decenni. L’intuizione arrivò proprio nel periodo, a metà degli anni Sessanta, in cui Cerruti aveva assunto tra i suoi collaboratori giovani emergenti talentuosi, come Giorgio Armani, che della giacca decostruita farà in seguito il capo iconico portabandiera di un inconfondibile stile.

Seguendo la tradizione familiare, nel 1957 Cerruti cominciò ad ottenere un successo internazionale confermato con la presentazione a Milano della sua prima linea di abbigliamento, la Hitman. Nel 1962 fondò con Osvaldo Testa il marchio "Flying Cross", il primo "Designer Line". Nel 1967 inaugurò la prima boutique "Cerruti 1881" a Place de la Madeleine a Parigi.

