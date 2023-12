Giornalista, scrittore, autore di numerosi volumi sulla storia di Alghero. La città ha dato il suo ultimo saluto a Enrico Alessandro Valsecchi, recentemente scomparso.

«La città perde un intellettuale finissimo che tanto ha dato ad Alghero. Enrico Alessandro Valsecchi, grazie alla sua infinita passione, ha studiato e scritto numerosi volumi sul territorio e la città, la Riforma Agraria, la Nurra algherese e la storia di Fertilia. Ma la sua presenza è stata per lunghi anni punto di riferimento per il mondo culturale non soltanto locale, così come continuerà ad esserlo la sua grande eredità», commenta il sindaco Mario Conoci.

«Dall'associazionismo al mondo del giornalismo, Valsecchi ha segnato un'epoca in cui lo studio, la ricerca e la dedizione hanno rappresentato valori inestimabili, un vero esempio per le nuove generazioni. Alla moglie ed ai familiari la vicinanza della Giunta comunale e dell'intera città, ad Enrico un immenso ringraziamento per il patrimonio di conoscenza che ha lasciato ad Alghero. Un patrimonio che la città saprà custodire e valorizzare», chiude il primo cittadino.





© Riproduzione riservata