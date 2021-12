Il mondo del giornalismo piange Demetrio Volcic, storico corrispondente Rai dall’Europa dell’Est e in particolare da Mosca, morto a Gorizia all’età di 90 anni, compiuti lo scorso 22 novembre.

Malato, negli ultimi le sue condizioni di salute sono progressivamente peggiorate. Lascia una moglie e un figlio, che vive in Russia.

Nato a Lubiana da padre triestino e madre goriziana, la sua famiglia si era trasferita in Slovenia durante il fascismo, per poi rientrare in Italia alcuni anni più tardi.

Dopo aver imboccato la strada del giornalismo, ha vissuto in varie città, iniziando poi a viaggiare all’Est in “missione” per conto della Rai. Del Tg1 divenne anche direttore.

Nel 2000 si candidò con il centrosinistra e venne eletto al Parlamento Ue.

Oltre che giornalista, è stato anche scrittore. L’ultimo libro è del 2021.

