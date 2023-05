Il mondo del teatro e della cultura commemorano oggi il decimo anniversario della morte di Franca Rame.

L’attrice scomparve il 29 maggio 2013, a Milano, all’età di 84 anni.

Il suo nome è legato allo spettacolo, ma anche all’attivismo politico, alla militanza femminista e a quella per i diritti, battaglie che condivise con il marito Dario Fo.

Dal 2006 al 2008 fu anche senatrice, eletta con Italia dei Valori.

Di lei stessa e del suo lavoro di attrice ebbe a dire: «…“recitare” significa tradurre con gesti e parole la scrittura, convincere usando il minimo dei mezzi, sia vocali che gestuali, non strafare, evitare gli effetti facili e soprattutto comunicare. Accetto di essere classificata “attrice”, ma con l’aggiunta di qualche altra definizione. Nella compagnia in cui sono nata e cresciuta ho imparato tutto quello che può servire per fare questo mestiere, dal restaurare un costume a calare un fondale».

(Unioneonline/l.f.)

