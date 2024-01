Il 25 gennaio 2013 muore Mario Medas, uno dei protagonisti del teatro “in limba”.

Nato a Guasila nel 1931, era il capostipite di una grande famiglia di attori, e ha fondato la compagnia teatrale “I Medas”.

Mario Medas aveva cominciato a recitare da giovanissimo, sulle orme del padre e della madre. Numerose sono le produzioni a cui ha preso parte: “Lintu e Pintu”, “Pinocchiu”, “Sentores”.

A lui si deve la creazione di un linguaggio che mescola parole in sardo campidanese a quelle in nuorese e logudorese. Conosciuto in tutta la Sardegna e anche fuori dai confini nazionali, Medas – come ha ricordato il figlio Gianluca – «ha lasciato un vuoto gigantesco». La carriera del padre è durata oltre 50 anni.

(Unioneonline/s.s.)

