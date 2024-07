È il 15 luglio del 2006 quando Jack Dorsey, informatico e imprenditore, lancia Twitter (ora rinominato X). Il social network, che ha come simbolo un uccellino celeste, acquisisce in breve popolarità in tutto il mondo. La regola è quella di pubblicare dei messaggi con un massimo di 140 (poi diventati 280) caratteri che si chiamano tweet e ogni utente vede in automatico i tweet pubblicati dai personaggi o dalle pagine che segue, in una sorta di bacheca.

Questi messaggi sono pubblici ma possono anche essere privati, quindi inviati solo a determinati profili. Inoltre gli utilizzatori possono twittare direttamente dai siti che abbiamo applicazioni esterne, ad esempio nel caso dei siti di informazione.

Il 27 ottobre 2022 Twitter è stato acquistato da Elon Musk, CEO di SpaceX e Tesla, e il 23 luglio 2023 ha cambiato nome diventando "X".

Il vecchio e il nuovo logo di Twitter, diventato "X" (Ansa)

Ci sono vari aneddoti e curiosità legati a questo social. Ad esempio quello dell’8 aprile 2013 quando compare l’hashtag #nowthatcherisdead. I fan della cantante Cher cominciano a mandare messaggi di lutto e condoglianze, poi si scoprirà che ad essere morta era Margaret Thatcher.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata