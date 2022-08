A Urzulei torna il campionato sardo di murra: l’appuntamento è per sabato 27 agosto, alle 18, con la ventitreesima edizione del torneo.

I finalisti staccheranno il biglietto per partecipare a Murramundo, il campionato internazionale dei giocatori di morra del Mediterraneo in programma l'anno prossimo.

Nell'anfiteatro di piazza Funtana Bècia e di fronte al grande murale rappresentativo del gioco, sono attesi i migliori giocatori e giocatrici di murra della Sardegna.

Il torneo, che dal 1998 fa parte della tradizione di Urzulei ed è tra gli appuntamenti irrinunciabili per gli appassionati del gioco, quest’anno sarà organizzato dall’associazione culturale “Po Su Jocu De Sa Murra” in collaborazione con la Pro loco del paese e il comitato Fedales 72 Orthullè.

Si gioca a coppie: le prime quattro coppie classificate conquisteranno l’accesso al torneo Murramundo.

Sa murra è la versione sarda della morra le cui origini affondano le radici già nell’antico Egitto. Per sottolineare il carattere ludico della manifestazione, a Urzulei la scelta degli organizzatori è sempre stata quella di non inserire premi in denaro: i primi in classifica verranno premiati con i prodotti del ricco artigianato locale e con due caproni.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata